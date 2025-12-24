Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/107 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/107 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmazBursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mah., 7290 Ada, 20 Parsel nolu 8.574,03 m² yüzölçümlü “3 Adet 26 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan, , kat mülkiyetine geçmiş olan, 1722/857403 arsa paylı, C7 Blok 15. Kat, 94 Nolu Bağ. Bölüm olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır. Beyan; Yönetim Planı : 321/01/2013-Beyan; AT Bu Parsel Üzerindeki Bina Yola 2,49 m² Tecavüzlüdür. Y:2330 11/04/2001-Beyan: AT Yönetim Planı: 21/01/2013 açıklamaları bulunmaktadır. Satışakonu borçluya ait taşınmaz Doğanbey Mahallesi, Doğanbey Cad., No:1,C7 Blok, K:15, İç Kapı No:94 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır. Toki tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yapılan parselde üç blok bulunmamaktadır. Site haline getirilen arsanın etrafı çevrili güvenlik tedbirleri alınmıştır. Otopark ve çevre tanzimi tamamlanan sitenin tamamı meskenlerden oluşmaktadır. C7 Blok 26 katlı olup tünel kalıp sistem ile betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahiptir. Binaya camlı alimunyum kapıdan giriş yapılmaktadır. Apartmanın giriş ve merdiven yüzeyleri mermer kaplıdır giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır. Yapının iki insan ve bir yük asansörü bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmazipotek sahibinin babası tarafından mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Daire bina girişinin üst kısmında yer almaktadır. Dairenin fiili durumu ve onaylı mimari projesine göre; koridor, 2 oda, salon+mutfak, banyo+wc ve balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, koridorun zemini seramik, salon+mutfak ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Açık mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerittir. Balkonun zemini ile ıslak hacimlerin (banyo+wc) zemin ve duvarları seramik kaplı olup lavabo, klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Taşınmazın ısıtması doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirine konu taşınmazPlanlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamındaki net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 70,77 m², katların toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 73,74 m² ve katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 84,80 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 15-20 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Doğanbey Caddesine cephe, Fevzi Çakmak Caddesine 60 m, 15 Temmuz Şehitler Meydanına 290 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,02 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 2.700.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve 150/c şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.