Etkinlik, Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Öğretmeni Ayşe Saylak öncülüğünde yürütüldü. Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden seçilen 15 öğrenci ve aileleri, öğretmenler eşliğinde Singer Workshop Eğitim Uzmanı Saliha Erdoğdu rehberliğinde çanta dikim etkinliğine katıldı.

Etkinlikte üretilen çantalar ve dikiş setleri, ilgili firma tarafından ailelere hediye edildi.

Ayrıca, İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen kurslarda üretilen ürünler sergilendi; İnegöl Aile Destek Merkezi ve yürütülen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Etkinliğe İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, hayırsever iş insanı Selçuk Teşik, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Çelebi ve Fırat Korkmaz, İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Erdem Sevinç ile Müdür Yardımcısı Gökben Seçkin katıldı.

Okul Müdürü Ziyaddin Çifçi, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu etkinlik, “Aile ile Güçlüyüz” mesajını vurgulayarak, eğitim kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ettiğinde toplumsal faydanın daha da güçlendiğini ortaya koydu.