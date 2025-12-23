Etkinlik, Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Öğretmeni Ayşe Saylak öncülüğünde yürütüldü. Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden seçilen 15 öğrenci ve aileleri, öğretmenler eşliğinde Singer Workshop Eğitim Uzmanı Saliha Erdoğdu rehberliğinde çanta dikim etkinliğine katıldı.

Ae1Dcb6A A239 4F0B B3C0 8205965Bd65AEtkinlikte üretilen çantalar ve dikiş setleri, ilgili firma tarafından ailelere hediye edildi.

Db9419D5 5Fc3 40C6 8202 52Bf8126C932Ayrıca, İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen kurslarda üretilen ürünler sergilendi; İnegöl Aile Destek Merkezi ve yürütülen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bb90F62A C75B 48E5 933D 2Fbd2F9432CfEtkinliğe İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, hayırsever iş insanı Selçuk Teşik, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Çelebi ve Fırat Korkmaz, İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Erdem Sevinç ile Müdür Yardımcısı Gökben Seçkin katıldı.

E9Fec33F 8294 411D 90F1 5F53Ca059EdfOkul Müdürü Ziyaddin Çifçi, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

89F09690 A751 4806 97F7 8Df9Fca14B61Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu etkinlik, “Aile ile Güçlüyüz” mesajını vurgulayarak, eğitim kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ettiğinde toplumsal faydanın daha da güçlendiğini ortaya koydu.

Kaynak: BÜLTEN