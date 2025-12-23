Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları;

"Yoğun çaba gösteren her bir komisyon üyemize teşekkür etmek istiyorum. Bakanlık olarak çalışma hayatımıza sosyal diyaloğun gereği olarak tüm istişare mekanizmalarını aktif şekilde işlettik. İşçi konfederasyonlarımızla da işveren temsilcilerimizle görüşmelerimizi yaparak fikirlerini aldık karar alma sürecine dahil ettik. Ortak hareket, uzlaşı ve istişare kültürünü oluşturan sosyal diyaloğun çalışma hayatımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin ön şartı olduğuna inanıyoruz.

Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil yan yana durduğumuzda yol alabiliriz. Bizler AK Parti olarak 23 yıldır Türkiye’yi her şartta büyütmek, her koşulda ayakta tutma vizyonuyla yol yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz.

Bölgemizdeki savaşların, enerji krizlerinin ve tedarik zinciri kırmalarının tam ortasında kaldı. Ancak şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen her alanda büyük bir oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça en büyük faydayı vatandaşlarımız görecektir.

Asgari ücrette de diğer meselelerde esas olan yapılan artışların çağrıda, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunmasını hedeflemekteyiz. Biz popülist değiliz, muhalefetin popülist yaklaşımlarını ciddiye almadık. Biz projelerimizle, eserlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en uygun politikaları hayata geçirdik. Biz günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılını emeğin kıymet gördüğü çalışanın hakkının korunduğu, büyümenin tabana yayıldığı bir yüzyıl yapmakta kararlıyız.

Bakanlık olarak çalışma hayatımızın tüm ekosistemini değişen şartlara uyum sağlayan, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen dinamik yapıya oturtmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir."

2026 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANDI

Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRK-İŞ MASADA YOK

Geçen yıl masadan kalkan ve bu sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını duyuran TÜRK-İŞ adına açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay, şunları söylemişti: "Biz dediğimiz noktadayız. Burada komisyonu öyle olmuş, böyle olmuş, biz ona bakmadık hiçbir zaman. Burada veriler ortada, kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada. Bununla ilgili asgari ücretin kayıpları ortada. Bunları göz ardına almasınlar. Emeklin durumu ortada, işsizin durumu ortada. Bugün ne anlattıysam kendisine burada, hepsini bir de anlattım. Bakan Bey'de aynısını anlattı, talep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimiz biz geçen sunduk"