Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/313 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/313 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, BAŞARAN Mahalle/Köy, 160 Ada, 1 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle: Parsel içerisinde Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere 5 katlı taşınmaz bulunmaktadır. Yaklaşık toplam net kullanım alanı 478,26 m², katlarının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 550,00 m² olarak hesaplanmıştır. Parselde bulunan yapı 2. Balaban Sokak, 1. Hakan Caddesi ve 2.Nur Sokağa cepheli olup diğer cephelerinde yapılar bulunmaktadır. Parsel dikdörtgen formda bulunmaktadır. Parseldeki yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın zemin katında 2 adet dükkan, diğer katlarında birer adet mesken bulunmaktadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profildir. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın katlarının benzer teknik özelliklerde ve yapım tekniğinde yapıldığı belirtilmiş olup borçlunun oturduğu beyan edilen 2.katta bulunan mesken alanı incelenmiş ve taşınmazın tamamı için değerleme yapılmıştır. 2. Katında bulunan fiili durumda mesken nitelikli olan daire; salon-antre, mutfak, 3 oda, ardiye, banyo, wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon-antre ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo ve wc alanları zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profil, dış kapısı ve iç kapılar ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatöre sistemi ile yapılmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zeminleri dükkan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz kaydında üçüncü şahıs lehine “Aile Konutu” şerhi vardır. TAŞINMAZ HİSSELİ OLUP 1/5 HİSSE SATILIKTIR. TOPLAM 5 HİSSEDAR VARDIR. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi : Başaran Mahallesi, 2.Nur Sokak, No:1 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 100,87 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen yolda, kısmen plan üzerinde çekme mesafeleri tanımlı E:1.20, Hmax:9.S0m, blok nizam konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.