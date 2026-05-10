Kaza saat 21.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan ABD uyruklu Hurishan Bayramalı O.(42) yönetimindeki 34 KKA 830 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapan sürücü Gamze D.(34) yönetimindeki 55 AGF 195 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ