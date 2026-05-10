Fırat Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, ‘Behçet hastalığı’ hakkında açıklamalarda bulundu. Behçet hastalığının deriden göze, beyinden damarlara, bağırsaklardan eklemlere kadar birçok organ ve sistemi etkileyebilen, çok yönlü bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koca, "Bu hastalık özellikle genç yaşlarda ortaya çıkıyor. Diğer inflamatuar romatizmalardan farklı olarak, erkeklerde görülme oranı daha sık ve hastalığın şiddeti daha yüksektir. Behçet hastalığının en sık görülen belirtilerinden biri ağızda tekrarlayan, ağrılı fakat iz bırakmayan yaralardır. Genital bölgede oluşan yaraların ise genellikle ağrısızdır. Hastalarda deri altında ağrılı ve kırmızı şişlikler, kaba sivilceler gibi farklı cilt neticelerinin yanında hastalık ataklar halinde de seyredebilir. Hastalık sadece ciltle sınırlı kalmıyor. Toplardamarlarda pıhtı oluşumu, atardamarlarda ise anevrizma gelişmesi hayati risk oluşturabilir. Eklem tutulumu durumunda özellikle diz ve ayak bileği gibi büyük eklemlerde şişlik görülür. Göz tutulumu meydana geldiğinde üveit gelişebileceğini ve tedavi edilmediğinde görme kaybına kadar ilerleyebilir" dedi.

Bağırsak tutulumunun da son derece önemli olduğunun altını çizen Koca, "Bu durum zamanında tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilir. Behçet hastalığı tarihi İpek Yolu güzergahı üzerindeki toplumlarda yaygın görülüyor. Çin, Japonya, İran ve Türkiye’de bu hastalık sık görülüyor. Bu bölgeler arasında en yüksek görülme oranı ise ülkemiz Anadolu coğrafyasındadır. Ülkemizde binde dörtten fazla bir oranla Behçet hastalığına rastlanıyor. Vatandaşların bu belirtileri ortaya çıktığında konuyu ciddiye alarak ilgili uzmanlara başvurmaları ise büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.