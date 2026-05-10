Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen sokak ile Kaya sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Arda L.(19) yönetimindeki 16 BTV 521 plakalı motosiklet ile Sametcan K.(22) yönetimindeki 16 AZP 830 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Melih Ö (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ