İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak köpekleriyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köpeklerin yüzde 80’inin toplandığını belirten Çiftçi, kalan kısmın da eylül ve ekim ayları sonuna kadar barınaklara ya da doğal yaşam alanlarına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

"Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak" diye devam eden Çiftçi, bu durumun hayvanlar için daha iyi olduğunu belirtti.

Çiftçi, bu hafta toplama oranı yüzde 60’ın altında bulunan dokuz ilin valisiyle görüştüğünü belirterek, sürecin hızlandırılması için talimat verdiğini açıkladı. Ayrıca belediyelere de barınak çalışmalarını tamamlama çağrısı yaptı. Çiftçi, hayvan saldırıları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesinin amaçlandığını belirtti.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Sokak Hayvanları Yasası, 2024 yılının Temmuz ayında AK Parti ve MHP oylarıyla TBMM'de kabul edildi.

Önceki yasada sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanır, kısırlaştırılır, aşılanır ve iyileştikten sonra alındıkları yere geri bırakılırdı. Yeni yasayla birlikte bu sistem kaldırıldı. Artık sokaktan toplanan köpeklerin, sahiplendirilene kadar hayvan barınaklarda tutulması zorunlu hâle getirildi.

30 Nisan 2026'da İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, kampüslerdeki köpeklerin toplatılmasını ve barınaklardaki hayvanlara "ötanazi" uygulanmasını öngören maddeler geri çekildi.