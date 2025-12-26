Örnek No:55*

2025/293 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/293 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi 5318 Ada 6 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Adet Beş Katlı Betonarme Bina ve Bahçesi " olan 887,75 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 8/226 arsa paylı B Blok 2. Kattaki Kat Mülkiyetli 7 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Görükle Sakarya Mahallesi Yılmaz (940) Sokak No: B Blok Daire:7 Nilüfer/BURSA adresindedir. Satışı istenen taşınmazın bulunduğu B Blok Zemin Kat + 3 Normal Kattan oluşmakta olan betonarme karkas niteliğinde bir binadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın her katında 3 mesken olmak üzere toplam 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Satışı istenen 7 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın bulunduğu binanın merdivenleri mermer kaplamalı, korkulukları alüminyum malzemedendir. Binada asansör bulunmakta ancak çalışmamaktadır. Bina yaklaşık 20 yıllıktır. Keşif günü satışı istenen bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup, onaylı mimari projesine göre satışı istenen 7 bağımsız bölüm numaralı daire salon, oda, mutfak, antre-hol, banyo-WC ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı 46,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. .Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle/Sakarya İlçesi 5318 Ada 6 Parsel B Blok Kat 2 Bb:7 Yüzölçümü: 887,75 m2 Arsa Payı: 8/226 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Görükle Revizyonu Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 1.400.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.