Pek çok hastalığın ip uçlarını veren kan ile ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz, açıklamada bulundu. Prof. Dr. Solmaz, en sık ihmal edilen konulardan birinin kan sağlığı olduğunu vurgulayarak, "Oysa basit bir kan testinin, vücutta belirti vermeden ilerleyen pek çok hastalığı erken dönemde ortaya çıkarabilir. Rutin kan tahlilleri yalnızca rakamlardan ibaret değildir doğru yorumlandığında hayat kurtarıcı ipuçları verir" ifadelerini kullandı.

"Tam kan sayımı vücudun aynasıdır"

Basit bir tam kan sayımı, demir ve B12 değerlendirmesinin hayati önem taşıyabileceğini belirten Solmaz, "Kan hastalıklarının önemli bir kısmı erken dönemde yakalandığında başarıyla tedavi edilebilir. Yeni yıl, sağlığınızı ertelemek için değil, kendiniz için bir adım atmak için önemli bir fırsattır. Hemogram, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler hakkında çok değerli bilgiler sunar. Bu değerlerdeki sapmalar, basit bir vitamin eksikliğinden ciddi hematolojik hastalıklara kadar pek çok duruma işaret edebilir" diye konuştu.

"Gizli yorgunluğun nedeni vitamin eksikliği olabilir"

Hemoglobin düşüklüğünün kansızlık anlamına geldiğini hatırlatan Solmaz, şunları söyledi:

"Halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetler ciddiye alınmalıdır. Kansızlık yalnızca demir eksikliğine bağlı değildir, B12 ve folat eksikliği, kronik hastalıklar ya da kemik iliği hastalıkları da neden olabilir. Özellikle erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda tespit edilen kansızlık mutlaka araştırılmalıdır. Ferritin düşüklüğü, hemoglobin normal olsa bile kişide ciddi halsizlik yapabilir. Sadece hemoglobine bakarak ‘kansızlık yok’ demek sık yapılan bir hatadır."

"B12 eksikliğine dikkat"

B12 vitamini eksikliğinin yalnızca kansızlığa yol açmadığına değinen Solmaz, "Unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve el-ayak uyuşmaları gibi nörolojik belirtiler de B12 eksikliğinin habercisi olabilir. Genç yaşta pıhtı öyküsü olanlar, ailesinde pıhtılaşma hastalığı bulunanlar, uzun süre hareketsiz kalanlar, sigara kullananlar ve obezitesi olan bireyler mutlaka değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Her şey normal demek her zaman yeterli değildir"

Kan tahlillerinin tek başına tanı koymadığını da vurgulayan Prof. Dr. Solmaz, "Önemli olan değerlerin zaman içindeki değişimi, hastanın şikâyetleriyle birlikte değerlendirilmesi ve gerekirse ileri tetkiklerin planlanmasıdır. Bu nedenle sonuçlar mutlaka hekim tarafından yorumlanmalıdır. Ağrısız lenf bezi şişlikleri, gece terlemeleri, nedensiz kilo kaybı ve uzun süren ateş gibi belirtiler varsa gecikmeden hekime başvurulmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.