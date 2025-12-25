Uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edildi.

İKİNCİ TEST SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Test sonucuna itiraz eden Saran yaptığı açıklamada "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" ifadelerini kullandı ve bağımsız bir laboratuvarda ikinci defa test yaptıracağını duyurdu. Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran sağlık kontrolüne götürüldü. Hastane sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Saran'ın ifadesi alındı. Mahkemeye sevk edilen Sadettin Saran adli kontrolle serbest bırakıldı. Saran haftada 2 gün karakola giderek imza verecek.

İLK DURAĞI BELLİ OLDU

Serbest bırakılmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nden ayrılan Saran, Kadıköy'e doğru hareket etti.

ADLİYE ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fenerbahçe taraftarları da Çağlayan'a gelerek Saran'a destek verdi. Adliye çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.