EYT düzenlemesinin dışında kalan ve uzun süredir staj sigortasının başlangıç olarak kabul edilmesini talep eden yaklaşık 250 bin kişi için Ankara’da yeni bir süreç başladı. 25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla AK Parti Meclis Grubu kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik hesabına dahil edilmesine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte teknik bir çalışma yürütülüyor.

Masadaki en güçlü formül ise; stajyer ve çırakların, tıpkı avukatlar veya doktora öğrencileri gibi geçmişe dönük borçlanma yaparak, staj başlangıç tarihlerini “Uzun Vadeli Sigorta Kolları Başlangıcı” olarak tescil ettirmeleri.

Masadaki 3 Aşamalı Çözüm Planı

Kulislerde konuşulan ve 2026 Ocak ayındaki Torba Yasa’ya girmesi hedeflenen düzenlemenin detayları şöyledir:

Borçlanma Hakkı: Kişiye, stajda geçen süreleri (Örn: 1 yıl) bugünkü asgari ücret üzerinden parasını ödeyerek (borçlanarak) prim gününe ekleme hakkı verilecek.

Tarih Geri Çekme: Borçlanılan süre kadar sigorta başlangıç tarihi geriye çekilecek. Örneğin; 2000 yılında işe giren ancak 1998’de staj yapan biri, borçlanma ile girişini 1998‘e çekerek EYT kapsamına girebilecek.

Kapsam: Düzenlemenin ilk etapta 1999 öncesi staj girişi olanları kapsaması, mali dengelere göre kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor.

Maliyet Hesabı Yapılıyor

Hükümet yetkilileri, düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) getireceği yükü hesaplıyor. Ancak mağdurların “Biz para ödemeye razıyız, yeter ki başlangıç sayılsın” talebi, düzenlemenin bütçe dostu bir formülle (Borçlanma) çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

Staj borçlanması çıkarsa ne kadar ödenir? Borçlanma tutarları brüt asgari ücrete göre belirlenir. 2026 yılı asgari ücreti (28.075 TL net) baz alındığında, 1 yıllık staj borçlanması için yaklaşık 180.000 – 200.000 TL arasında bir ödeme yapılması gerekebilir.

Tüm stajyerler EYT’li mi olacak? Hayır. Sadece staj başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olanlar, bu tarihi başlangıç saydırırsa EYT yasasındaki şartlara tabi olur. Sonrası için kademeli emeklilik şartları geçerlidir.

Yasa ne zaman Meclis’e gelir? Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, Meclis’in çalışma takvimine göre 2026 Ocak veya Şubat ayında sunulacak ilk Torba Yasa teklifinde yer alması beklenmektedir.