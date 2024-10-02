Örnek No:55*

T.C.

İZNİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Göltarla mevki Mevkii, 248 Parsel, tapu kaydında zeytinlik.....

Adresi : Dereköy Göltarla Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 5.050 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.525.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, Havutlar mevki Mevkii, 713 Parsel, tapu kaydında tarla olarak görünen taşınmaz ...

Adresi : Dereköy Havutlar Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 1.038 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 363.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Havutlar mevki Mevkii, 729 Parsel, tapu kaydında zeytinlik ...

Adresi : Dereköy Havutlar Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 1.500 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Köyiçi mevki Mevkii, 1451 Parsel tapuda avlulu kerpiç ev vasfında...

Adresi : Dereköy Köyiçi Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 1.036 m2

İmar Durumu : Köy yerleşik alanı içinde konut alanında kalmaktadır. emsal1:00 nkax:7,50 m. 2 (iki kat yapı inşaat alanı 250 m2yi geçmeyen tek yapı yapılabilir.

Kıymeti : 400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:48

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Çınarlık mevki Mevkii, 1027 Parsel, tapu kaydında tarla o ...

Adresi : Dereköy Çınarlık Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 8.550 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 855.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:59

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Çınarlık mevki Mevkii, 1029 Parsel, tapu kaydında tarla olarak ...

Adresi : Dereköy Çınarlık Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 13.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.560.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:34

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Tarışman mevki Mevkii, 1163 Parsel, tapu kaydında tarla olarak ...

Adresi : Dereköy Tarışman Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 900 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 36.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:48

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Tarışman mevki Mevkii, 1164 Parsel, tapu kaydında tarla o ...

Adresi : Dereköy Tarışman Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 400 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 16.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DEREKÖY Mahalle/Köy, Tarışman mevki Mevkii, 1170 Parsel, tapu kaydında zeytinlik ...

Adresi : Dereköy Tarışman Mevki İznik / BURSA

Yüzölçümü : 8.300 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.075.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.