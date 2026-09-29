Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen dosyada yargı süreci sürerken yeni bir tedbir kararı verildi. Soruşturma kapsamında adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup’un üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kararın ardından her iki isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

"İFADEME BAŞVURULURSA DÖNERİM"

Melis Sütşurup Sandal'ın soruşturma başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği ve Dubai'ye gittiği iddia edilmişti. Öte yandan eşi Mustafa Sandal'ın da soruşturma öncesinde Dubai'de oturum izni için başvurduğu öne sürülmüştü.

Melis Sandal Sütşurup, gazeteci Burak Doğan’ın sorularına cevap verdi ve konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım ve çektiğim paranın tamamının doğru olduğu yönündeki iddialar da tamamen yalan. Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olmadığı anlaşılacak. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim.”