İstanbul Fatih'te ahşap ve tarihi metruk binanın üst katında yağmur nedeniyle kısmi çökme yaşandı. Binanın etrafı ekipler tarafından emniyet şeridi çekilerek kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı tarihi ahşap binanın üst katında, etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle kısmi çökme oluştu. İhbar üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, daha önceden demir saclarla çevrilmiş binada kimsenin bulunmadığını tespit etti. Binanın çevresine emniyet şeridi çekilerek önlem alındı.