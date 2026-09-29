Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul ettiği, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasını ise reddettiği öğrenildi.

İhbarda "Uyuşturucu ve fuhuş" iddiarı yer aldı

Dosyada yer alan bilgilere göre, 1 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan başvuruda, Ankara’daki bazı eğlence ortamlarında üniversite öğrencilerinin uyuşturucuya yönlendirildiği, özellikle genç kadınların uyuşturucuya alıştırıldığı ve daha sonra fuhuş dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı.

İhbarda, söz konusu eğlencelere katıldığı, uyuşturucu dağıttığı veya organizasyonlarında rol aldığı öne sürülen kişiler arasında Atilla Yıldırım’ın da ismi geçti. Yıldırım ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir" şeklinde beyanda bulundu.

MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleri

Soruşturmanın mali ayağında MASAK verilerinin de incelendiği belirtildi. İfade tutanağında yer alan bilgilere göre Yıldırım’ın hesabına, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 işlemde toplam 3 milyon 953 bin 443 TL gönderildiği kaydedildi.

Yıldırım, söz konusu para hareketlerinin bazılarını ticaret, borç ve kira ilişkileriyle açıklarken, bazı işlemler için ise "hatırlamadım" şeklinde ifade verdi.

Dosyada ayrıca Yıldırım’ın hesabından haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 9 farklı kişiye, 20 Aralık 2017 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında 71 ayrı işlemde toplam 7 milyon 371 bin 915 TL gönderildiği bilgisi yer aldı.

Yıldırım’ın bazı kişileri tanımadığını veya hatırlamadığını söylediği, bazı para transferlerini ise şantiye, hafriyat ve arazi alımı gibi ticari faaliyetlerle ilişkilendirdiği belirtildi.

"Genç kızlarla lüks restoranlara gelirdi" dedi, para transferini hatırlamadı

İfade tutanağında yer alan bir başka ayrıntıda ise Celal Aksoy isimli şahısla ilgili Yıldırım’a sorular yöneltildiği görüldü. Yıldırım’ın Aksoy’u, "Birkaç kez lüks restoranlara genç kızlar ile birlikte gelmesinden ve iş adamları ile tanışmak istemesinden dolayı ismen bilirim" şeklinde tarif ettiği belirtildi.

MASAK verilerine göre ise Yıldırım’ın 27 Kasım 2018 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında Aksoy’a 4 ayrı işlemde toplam 3 bin 300 TL gönderdiği kaydedildi. Yıldırım’ın söz konusu para transferleri sorulduğunda işlemleri hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

Emniyette kokain kullandığını söyledi

Soruşturma kapsamında 9 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Yıldırım’a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ya da sağlama, uyuşturucu kullanımı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme iddiaları kapsamında sorular yöneltildiği belirtildi.

Yıldırım’ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Yurt dışında 3-4 ay öncesinde 1 kez Romanya’da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Yıldırım’ın uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki suçlamayı ise kabul etmediği belirtildi.

Adli tıp incelemesinde saç örneğinde kokain tespiti

Dosyada yer alan bilgilere göre, soruşturma kapsamında alınan biyolojik örneklerin Adli Tıp Kurumunda incelenmesinin ardından Yıldırım’ın saç örneğinde kokain ve MDMB tespit edildiği bildirildi.

Yıldırım’ın emniyet ifadesinde kokain kullandığı yönündeki beyanı ile adli tıp incelemesinde elde edildiği belirtilen bulguların soruşturma dosyasında birlikte değerlendirildiği kaydedildi.

Telefonundan "Özgür Özel" yazılı hesapla yazışmalar çıktı

Soruşturma kapsamında Yıldırım’ın telefonunda yapılan dijital incelemede, "Özgür Özel Özel" adıyla kayıtlı olduğu belirtilen bir hesapla WhatsApp yazışmaları bulunduğu ileri sürüldü.

Dosyada yer alan ekran görüntülerine göre, 2 Haziran 2020 tarihli bir yazışmada Yıldırım’ın olduğu belirtilen hesaptan bir fotoğrafın ardından, "Başkanım iki müh. iki koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" ifadelerinin yer aldığı, karşı taraftan ise "Eyvallah:))" yanıtının geldiği belirtildi.

Başka bir yazışmada ise çok sayıda alkollü içkinin bulunduğu bir koleksiyonun fotoğrafının gönderildiği ve "Başkanım koleksiyon delirdi kim içecek" ifadelerinin kullanıldığı, karşı taraftan da "Gelince uğrarım" cevabının verildiği kaydedildi.

Bir diğer yazışmada The Glenlivet 18 ve Royal Salute 21 marka içki şişelerinin fotoğraflarının gönderildiği, karşı taraftan "Offf" ve ardından "Manisa" şeklinde mesajlar geldiği belirtildi.

"Başkanım da yazmayı bilseydim" mesajı

Dosyada yer alan 23 Temmuz 2020 tarihli başka bir WhatsApp yazışmasında ise Yıldırım’ın olduğu belirtilen hesaptan, "Başkanım iyi günler. Akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum. Yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum. Saygılar" mesajının gönderildiği kaydedildi.

Aynı yazışmanın devamında "Başkanım da yazmayı bilseydim" ve "Öğreneceğim ama" şeklinde mesajların bulunduğu, karşı taraftan ise güneş gözlüklü emojiyle yanıt verildiği aktarıldı.

Eğlence görüntüleri de dosyada

Soruşturma kapsamında Yıldırım’ın telefonundan elde edildiği belirtilen görüntüler arasında, Özgür Özel ve çok sayıda kişinin bulunduğu öne sürülen bir eğlence ortamına ait video da yer aldı.

Söz konusu görüntülerde ezan sesinin duyulmasına rağmen eğlencenin devam ettiği ileri sürüldü. Görüntülerin çekim tarihi, görüntülerde yer alan kişilerin kimlikleri ve kayıtların soruşturmayla bağlantısının dijital incelemeler kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Yıldırım’ın dijital materyalleri ve mali hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, dosyada yer aldığı belirtilen WhatsApp yazışmalarındaki hesabın gerçekten Özgür Özel’e ait olup olmadığı, yazışmaların taraflarının kimliği ve görüntülerin soruşturmadaki hukuki niteliği konusunda nihai değerlendirme adli makamların incelemeleri sonucunda ortaya çıkacak.