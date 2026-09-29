Hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar, asgari ücretteki artışla birlikte yükseliyor. Mevcut maliyetlerden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar başvuru yapması gerekiyor. Artış oranı ise borçlanmanın türüne göre farklılık gösteriyor; doğum borçlanması ile askerlik, yurt dışı ve diğer hizmet borçlanmaları arasında maliyet farkı bulunuyor.

Doğum borçlanması nasıl hesaplanıyor?

Bir aylık doğum borçlanmasında en düşük ödeme, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık doğum borçlanması en az 10 bin 569,60 TL, 2 yıllık doğum borçlanması ise 253 bin 670,40 TL tutuyor. Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde aylık ödeme 13 bin 571,37 TL’ye, 2 yıllık doğum borçlanması ise 325 bin 712,79 TL’ye yükselecek. Böylece 2 yıllık borçlanmanın maliyeti yaklaşık 72 bin TL artacak. Asgari ücrette yüzde 30 artış olması halinde 2 yıllık doğum borçlanması 329 bin 771,52 TL, yüzde 35 artış halinde ise 342 bin 455,04 TL olacak.

Askerlik borçlanmasında artış daha yüksek

Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ise ödeme oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Mevcut durumda bu borçlanmalarda günlük en düşük tutar 495,45 TL, aylık tutar ise 14 bin 863,50 TL. 18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut maliyeti 267 bin 543 TL. Asgari ücret yüzde 28,4 artarsa 18 aylık askerlik borçlanması 343 bin 525,21 TL’ye çıkacak. Artış yaklaşık 76 bin TL’yi bulacak. Yüzde 30’luk artışta tutar 347 bin 805,90 TL, yüzde 35’lik artışta ise 361 bin 183,05 TL olacak.

Bağ-Kur ihyasında da asgari ücret belirleyici

Asgari ücret artışı yalnızca hizmet borçlanmalarını değil, Bağ-Kur ihya tutarlarını da etkileyecek. Haberdeki hesaplamalara göre borçlanma ve ihya için e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor. Tutar artışından etkilenmemek için başvurunun 31 Aralık’a kadar yapılması gerekiyor. Ödemenin ise aynı tarihe kadar yapılması şart değil.

Başvurudan sonra ödeme için süre var

Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında hesaplanan tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde yatırılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmaları ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık ödeme süresi bulunuyor. Borçlanma ve ihya için başvurunun e-Devlet üzerinden yapılabilmesi nedeniyle, yıl sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut tutarlar üzerinden işlem yapabilecek.

Borçlanma ile ihya arasındaki önemli fark

Hizmet borçlanmasında, kişinin ihtiyaç duyduğu kadar süreyi prim gününe eklemesi mümkün. Bağ-Kur ihyasında ise durdurulan sürelerin tamamının yeniden canlandırılması gerekiyor; kısmi ihya yapılamıyor.

Borçlanma başvurusu yapıp ödemesini gerçekleştirenler, emekli aylığı bağlanmadan önce vazgeçmeleri halinde yatırdıkları tutarı faizsiz olarak geri alabiliyor. İhya işleminde ise durum farklı; ödeme tamamlandıktan sonra işlemden dönülemiyor ve yatırılan primler iade edilmiyor.