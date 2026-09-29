Fenerbahçe, Euroleague normal sezonun 2. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 100-76'lık skorla mağlup etti ve 2'de 2 yaparak başladı.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Tomislav Hordov, Saso Petek, Maxime Boubert
Fenerbahçe: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin IV 13, Melli 11, Juzang 8, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, Da Silva 4, Washington 20, Jessup 4, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Voigtmann 1
Başantrenör: Anton Gavel
1 Periyot: 31 - 15
Devre: 50 - 31
3. Periyot: 75 - 51
Kaynak: İHA