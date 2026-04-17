Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2025/1370 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1370 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, Seyran Mahallesinde, Yanık değirmen mevkiinde, 1787 Parsel, 3.000,00 m² büyüklüğünde ve tarla vasfı ile tapuya kayıtlı olup taşınmazın güncel tapu takyidatında borçlu adına tam hisse oranı ile kayıtlı olarak görünmektedir.

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre Bursa İli 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım alanı içinde Kırsal yerleşim alanı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmazın hali hazırdaki konumu Seyran mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 2,2 km, Balıkesir-Bursa Devlet karayoluna yoluna 1,3 km, İstanbul-İzmir Otoyoluna yaklaşık 1,2 km, TEKNOSAB Sanayi bölgesine yaklaşık 12,7 km, Karacabey İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 10,0 km, Bursa İl Merkezine yaklaşık 52 km mesafede kalmaktadır.

Taşınmaz tapu takyidatında 6200 Sayılı kanun Ek 9. maddesi gereğince DSİ tarafından arazi toplulaştırması kapsamında olduğuna dair Beyan bulunmaktadır. Taşınmaz tapu takyidatında Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Parselin Büyükova koruma alanı içerisinde olduğu, Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağına dair Beyan bulunmaktadır.

Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi, tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmaz zemini %1-2 eğimli olup üzeri ekili durumdadır.

Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun olarak yetiştirilen Buğday/Mısır/Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olmasından dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, Yanıkdeğirmen Mevkii, 1787 Parsel Sayılı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 3.000 m2

İmar Durumu :Yukarıdaki gibidir.

Kıymeti : 2.280.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:0 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.