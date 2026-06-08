Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet E., kendisine ait bahçedeki kiraz ağacına çıkarak hasat yapmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Mehmet E., yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan adamı gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mehmet E., daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.