Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edilmişti.

10 ismin daha test sonucu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde bir kısım ünlü ismin test sonucu belli olurken, bugün 7 kişinin daha sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan rapora göre, sosyal medya fenomeni Tarık Tunca Bakır’ın saçtan alınan örneğinde kokain maddesine rastlandı. Sosyal medya fenomeni Aycan Yağcı’nın ise saç örneğinde THC maddesine, kanında ise kokain maddesine rastlandı. Şarkıcı Eda Dora’nın kan, idrar ve saç örneğinde kokain tespit edildi.

Mabel Matiz’de kokain maddesine rastlanıldı

Ayrıca oyuncu Aslıhan Turanlı ile ’Mabel Matiz’ olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı. Öte yandan Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in eski eşi Volkan Bahçekapılı ile sosyal medya fenomeni Yasemin İkbal’den alınan saç örneğinde de kokaine rastlanıldığı belirlendi.

3 isimde kokain maddesine rastlanıldı

Oyuncular Yağmur Ünal ve Semiha Bezek ile Şef Eren Kesimer’den alınan kan ve idrar örneğinde uyuşturucu maddeye rastlanılmazken, saç örneklerinde kokain maddesi tespit edildi. Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.