Cumhuriyet Halk Partisi’nin sıra dışı milletvekillerinden biri olan Mahmut Tanal, bu kez ortaya attığı İnegöl iddiasıyla gündeme oturdu.



CHP’li vekil, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin adeta yayın organları gibi faaliyet gösteren Halk TV, Sözcü TV, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün TV, Evrensel Gazetesi, Bizim Tv ve Tele2 Haber’i etiketleyerek, İnegöl Kurşunlu Mahallesi’nde hastaneye hasta götüren mevsimlik işçilere ait bir aracın Jandarma tarafından durdurulduğu ve 60 gün trafikten men edildiği iddiasını ortaya attı.



Mahmut Tanal iddiasında, “Bursa İnegöl Kurşunlu Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçisi bir ailenin yaşadığı olay, Türkiye’de yoksulun nasıl cezalandırıldığının ibretlik bir örneğidir. Diyaliz hastası çocuğunu hastaneye götüren, ardından tarlada çalışan çocuklarını almaya giden aile yakınının aracı, “yetki belgesiz yolcu taşımacılığı” yapıldığı iddiasıyla 60 gün trafikten men edildi. Soruyoruz: Araçta müşteri mi vardı?, Bilet mi kesilmişti? Ücret karşılığı taşımacılık mı yapılıyordu? Hayır! Araçta aynı ailenin çocukları ve yakınları vardı. Kanun korsan taşımacılığı önlemek için çıkarılmıştır. Hastasını hastaneye götüren, çocuğunu tarladan alan mevsimlik tarım işçilerini cezalandırmak için değil! Bir yanda milyonluk usulsüzlük iddiaları yıllarca araştırılmazken, diğer yanda ekmeğinin peşindeki tarım işçisinin aracı 60 gün bağlanıyor. Bu kararın bedelini bürokratlar değil; diyaliz hastası çocuk, tarlada çalışan çocuklar ve yoksul bir aile ödüyor. Hukuk devletinde kanunlar vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için uygulanır, hayatını felç etmek için değil. Mevsimlik tarım işçisini korsan taşımacı gibi gösteren bu anlayış; kanunun amacına da, vicdana da, adalet duygusuna da aykırıdır.” dedi.

OLAY İNEGÖL’DE OLMAMIŞ

Gazetemizin yaptığı araştırmada İnegöl Jandarması tarafından Kurşunlu Mahallesi’nde bu tür bir ceza işlemine rastlanmadı. Olayın İnegöl’de değil Yenişehir ilçesinde yaşandığı belirlendi.

DİYALİZ HASTASI İDDİASI YANLIŞ

Mahmut Tanal’ın “diyaliz hastası taşıyor “ iddiası da yalan çıktı. İnegöl Kurşunlu Mahallesi’nde kamp kuran işçilerin Yenişehir ilçesinde aldıkları bir iş nedeniyle komşu ilçeye mevsimlik işçi taşıdığı ortaya çıktı. Kurallara uygun olmadan trafiğe çıkma suçundan kusurlu görünen araca ceza yazıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yine gazetemizin elde ettiği bilgide cezai işlem sırasında görev yapan jandarma ekiplerine diyaliz hastası veya bir hasta bilgisi verilmediği de ortaya çıktı.

Kaynaklar, böyle durumlarda polis ve jandarmanın hassasiyet gösteren bir tavır sergilediği, hatta hastaların polis ya da jandarma aracıyla sağlık merkezine yetiştirdiği aktarıldı.

Trafiğe kazaya davetiye çıkaracak şekilde çıkan ve mevsimlik işçileri tehlikeye atan sürücüye kanunlara uygun ceza-i işlem uygulandığı belirtildi.