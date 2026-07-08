Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/855 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/855 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: BURSA İL, NİLÜFER İLÇE, İRFANİYE MAHALLE, BAĞLAR MEVKİİ, 580 PARSEL, 500 M2 YÜZÖLÇÜMÜ, TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞA KONU HİSSESİ TAM OLUP, AŞAĞIDAKİ BİLGİLER 26/12/2025 TARİHİNDE YAPILAN KEŞİFTE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE YAZILMIŞTIR.

Taşınmazın Özellikleri: Arazi nitelikli olan taşınmaz sürülü ve boş durumdadır. Parsele cepheli herhangi bir kadastro yolu mevcut değildir. Arazi eğimi yaklaşık % 5 - %10 arasındadır. 1/1000 ölçekli İrfaniye Uygulama İmar Planı sınırının 60 metre güneyinde yer almaktadır. 60 metre kuzeyinde yer alan imar yolundan sonra araçla ulaşım mümkün değildir. Keşif sırasında herhangi bir sulama sistemi tespit edilmemiştir.

Kıymeti : 1.375.000,00 TLKDV Oranı : %10

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.