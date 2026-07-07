Sultangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 144 konutluk yerin yapımı için eski sitenin yıkımı gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor.

Yüzde yüz vatandaş müteahhit uzlaşmalı dönüşümün adresi bu kez Esentepe Mahallesi'nde bulunan Ürünkent Sitesi oldu. 120 konutluk binanın yerine 144 konut ve ticari bağımsız bölümü bulunan büyük bir site yapılacak. Park sorunun da önüne geçilmesi için zemin altı otoparkın yapılacağı site, ortak kullanım alanlarıyla da vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak.

'Dönüşüm hayati önemde'

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, 'Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun öncülüğünde şehrimizde ciddi bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Komşularımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu yüzden eski binaların yerine depreme dayanıklı yeni yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada tabii konut sahiplerimizin de bizlere yardımcı olması gerekiyor. Yüzde 100 uzlaşmalı sitelerimizden birisi olan Ürünkent Sitemizde güzel bir dönüşüm başlıyor. Komşularımıza şimdiden hayırlı olsun' diye konuştu.