Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’ne (EYOF) Team Türkiye 14 spor dalında 61 kız, 58 erkek, toplam 119 genç sporcu ile katılacak.

Üsküp 2025’te mücadele edecek milli sporcularımız arasında daha önce Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıkmış isimler yer alıyor. Judoda Elif Kılıç (57kg), Livanur Kayır (44kg) ve Yağmur Yılmaztürk (40kg) 2025 Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası’nda Avrupa ikinciliği elde etti.

Masa tenisinde ise Görkem Öçal, 2023 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda çiftlerde, 2024 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda takım kategorisinde üçüncü oldu. Görkem Öçal aynı zamanda U13 Avrupa Şampiyonluğuna da sahip.

28 bin genç sporcu 15 spor dalında yarışacak

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp merkez olmak üzere Kumanova (Basketbol, Yol Bisikleti, Dağ Bisikleti) ve Hırvatistan-Osijek (Cimnastik) şehirlerinde düzenlenecek Üsküp 2025’te 49 Avrupa ülkesinden 28 bin genç sporcu 15 spor dalında yarışacak. Tüm yarışmalar ve açılış ile kapanış törenleri eoctv.org adresinden canlı olarak yayımlanacak.

Team Türkiye, bir önceki organizasyon olan Maribor 2023 EYOF’ta 8 altın, 9 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazanmıştı.