İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni iş modellerini destekleyen ve çağa uygun fikirleri girişimcilerle buluşturan teknoloji programı TECH ISTANBUL, henüz 1 yaşını doldurmadan, 3. ödülünü aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten “TECH İSTANBUL”, yerkürenin en prestijli bağımsız startup (iş modeli) ödül programı Global Startup Awards (GSA) tarafından “En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı” seçilerek dünya birincisi oldu.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen GSA, tarihinde ilk kez Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Beşiktaş’taki Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yaptı.

“SİZE VE YARATICILIĞINIZA GÜVENİYORUZ”

Böylesine önemli bir etkinliğe İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirten İmamoğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında, şehrin dayanılmaz cazibesi ve İstanbulluların eşsiz misafirperverliği sayesinde, İstanbul'a birçok kez geri döneceklerinden emin olduklarını söyledi. "Girişimcileri günümüzün fark yaratanları olarak görüyorum" diyen Başkan İmamoğlu, "Yenilikçi fikirlerinizle, daha önce hiç görmediğimiz hız ve ölçekte dünyayı daha iyiye doğru değiştiriyorsunuz. Size ve yaratıcılığınıza güveniyoruz. Ve biz politikacılar olarak, çağımızın en karmaşık sorunlarını ele almak için size ihtiyaç duyuyoruz. İstanbul'da olmak, size ilham da verecektir. Eminim ki, İstanbul'dan pek çok yeni fikir ve dostlukla ayrılacaksınız. Unutmamalıyız ki, başarıya giden yolda kazanılan tecrübeler de başarının kendisi kadar tatmin edicidir. Bu nedenle hepinizi burada olduğunuz için tebrik ediyorum" diye konuştu.

“400’DEN FAZLA GİRİŞİMİ DESTEKLEDİK”

İstanbul'un yaklaşık 5 milyon 25 yaş altı nüfusuyla, dünyanın yaş ortalaması en genç şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan İmamoğlu, “TECH İSTANBUL’da, teknoloji ve inovasyon odaklı eğitim ve etkinlikler düzenleyerek, bu alandaki çalışmalara öncülük ediyoruz. Şimdiye kadar 2000’in üzerinde eğitim düzenledik ve 100.000’i aşkın katılımcıyla buluştuk. Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerimiz, birçok sektörde teknolojik ürünleri kullanarak yenilikçi çözümler sunmakta ve yeni bir belediyecilik anlayışına öncülük etmektedir. Başarılı girişimlerin teknolojik ürünlerini bünyemize entegre ederek, 16 milyon İstanbullu ile buluşturma imkânı sağlıyoruz. Gelecek dönemde, girişimcilere sunduğumuz fiziksel alanları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yatırım modelleriyle, şehrin finansal gücünü girişimci akılla buluşturacağız. Amacımız; İstanbul’u küresel girişimcilik ekosisteminde ilk 10 şehir arasına sokmaktır. Bu konuda atacağımız adımları yakında kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.