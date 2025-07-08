Belediye ekipleri, Alacahırka Mahallesi’nde bulunan 3 metruk binayı yıktı. Başkan Erkan Aydın’ın göreve gelmesiyle birlikte ilçedeki metruk yapıların yıkım süreci hız kazandı. Hem güvenlik tehdidi oluşturması hem de madde bağımlılarının barınağı haline gelmesi nedeniyle vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olan bu yapıların ortadan kaldırılması, halk tarafından olumlu karşılanıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, risk oluşturan ve çevreye zarar veren bu binaları yıkarak olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyor. Alacahırka Mahallesi’nde gerçekleştirilen son yıkımın ardından çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek bölge temizlendi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde metruk binaların yıkımına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bülten