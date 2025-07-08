Bursa'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Engin Aksöz'ü sevenleri ve iş arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aksöz, Bursa Nilüfer FSM Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Mutlu Esendemir, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Nazım Maral, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve çalıştığı kurumdaki mesai arkadaşları katıldı.