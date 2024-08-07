Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, İsrail’in yaptığı katliamlara sessiz kalmayan Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’a ve belediye meclis üyelerine teşekkür eden yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin'in açıklaması şöyle ; “İsrail tarafından gerçekleştirilen vahşi katliamlar karşısında Edirne Belediyesi ile İsrail’in Bat-Yam Belediyesi arasında bulunan Kardeş Şehir Anlaşmasının feshedilmesi gerektiğini iki ay önce yaptığımız bir basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşmıştık. İsrail’in yaptığı bu katliama sessiz ve tepkisiz kalmak büyük bir acziyet olacaktı.Uluslararası suç işleyen, soykırım yapan ve dünyayı ateşe vermeyi planlayan İsrail’e karşı bir tepki olarak Kardeş Şehir Anlaşmasının feshedilmesi doğru bir karar olmuştur. Hemşerilerimizin talebi de bu yöndeydi. Talebimizin kabul görmüş olması da ayrıca bizi sevindiren bir husus olmuştur. Belediye Başkanımızı ve anlaşmanın feshi için oy veren belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyoruz. İzmir, Adana, Antalya ve Bursa Belediyelerinin de İsrail ile yaptıkları kardeş şehir anlaşmalarını feshetmeleri gerektiğini belirtmem gerekir.” dedi.

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