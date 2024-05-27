Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şahıs hakkında 6136 SKM suçlarından işlem başlatıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yol kesmek suretiyle yağma suçundan aranan A.S. isimli şahıs ve basit yaralama suçundan aranan N.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.