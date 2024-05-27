TCR European Endurance Series’ın ikinci ayağında, takımlarda TEXACO Team AMS, pilotlarda ise Konukoğlu-Brigliadori zirveye adını yazdırdı.

İtalya’nın ünlü Vallelunga Pisti, Avrupa Nascar yarışları ile renklenen coşkulu ve bol adrenalinli bir hafta sonuna sahne oldu. 2024 TCR European Endurance Series’ın nisan ayında Macaristan’da yapılan ilk yarışlardan zaferle dönen TEXACO Team AMS, rekabetin daha da kızıştığı seride ikinci ayağın da galibi oldu.

Pit stop ve pilot değişimi yapılan birer saatlik iki yarıştan oluşan şampiyonayı, 3 AUDI TCR otomobili ile 3 farklı kategoride takip eden takımın ekipleri Turgut Konukoğlu ve Eric Brigliadori genel klasmanda, Barkın Pınar ve Zekai Özen de Gen1 kategorisinde birinci oldu. Seda Kaçan ve İbrahim Okyay da Dsg kategorisini birincilikle tamamlayarak TEXACO Team AMS’yi şampiyonanın liderliğine taşıdı.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu elde edilen zaferle ilgili açıklamasında, “Texaco ile sponsoru olduğumuz TEXACO Team AMS ekibini güç ve dayanıklılığın ön plana çıktığı bu yarışta elde ettikleri başarılarından dolayı kutluyorum. Madeni yağ alanında yaptığımız çalışmaların ve sunduğumuz yüksek kalite standartlarının sonuçlarını gördüğümüz bu başarıda, Petrol Ofisi Grubu olarak TEXACO Team AMS ekibinin yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yol arkadaşlığımızla birlikte daha nice başarılara imza atacaklarına ve zirvede kalmayı sürdüreceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Takım menajeri İbrahim Okyay ise şunlar söyledi: "Yeni ve önemli bir şampiyona olan TCR European Endurance Series, her yarışta artan katılım ve rekabet seviyesi ile heyecan veriyor. Avrupa’nın önemli yarış organizasyonlarından biri olan bu yeni şampiyonada Türk takımı olarak iddialı şekilde var olmak ve öncü rolü üstlenmek bizler için mutluluk verici. Sezonun ilk yarısını başarılı şekilde tamamladık. Elbette mekanik sporlarda öngörüde bulunmak çok zor ama hedefimiz kalan yarışlarda da istikrarımızı koruyarak kazanmak.”