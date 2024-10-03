Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda, H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda tam 53 bin 872 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. 01 Ekim 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan H.A. isimli şahsın üstü ve eşyaları detaylı bir şekilde incelendi. Aramalarda toplam 53 bin 872 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, zanlı olay yerinde gözaltına alındı.

H.A., çıkarıldığı adli makamlar tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.