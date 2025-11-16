Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde alüminyum fabrikasında iş kazası geçiren bir işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ergene’de faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin M. adlı çalışan makineye bacağının ve kalçasının sıkışması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.