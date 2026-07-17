Kaza, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Abdullah E.'ye (8), cadde üzerinde seyir halinde bulunan Efehan D. (17) idaresindeki 16 BGV 974 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ