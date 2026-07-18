Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Aleyna Alkan, mezuniyetinin ardından farklı illerde sektör deneyimi kazandı. Ancak doğup büyüdüğü Şehitler Mahallesi'ne dönerek kendi işletmesini kurmaya karar verdi.

Ailesinin desteğiyle dedesinden kalan eski taş fırını yeniden değerlendiren Alkan, "Aleyzzapizza" adıyla açtığı işletmeyle hem mahalleye yeni bir lezzet noktası kazandırdı hem de 6'sı kadın olmak üzere 7 kişiye istihdam sağladı. İnegöl'e 15, Bursa merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki mahalle, bugün pizza yemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Genç girişimciyi AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da ziyaret etti. Ziyarete İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatı mensupları da katıldı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Salman, şu ifadeleri kullandı:

> "Şehitler Mahallemizde hizmete açılan Aleyzzapizza işletmesini ziyaret ederek işletme sahibi Şef Aleyna Alkan ve kıymetli ailesiyle bir araya geldik. Emek, kalite, lezzet ve misafirperverliğin bir araya geldiği bu güzel işletmenin ilçemize değer katacağına inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverlikleri için Aleyna Alkan ve ailesine teşekkür ediyorum. Rabb'im işlerini rast, kazançlarını bereketli eylesin inşallah."

Şehitler Mahallesi'nde hayata geçirilen girişim, kırsalda kadın girişimciliğine örnek olurken, yerel ekonomiye ve istihdama sağladığı katkıyla da takdir topluyor.