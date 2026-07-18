Kaza, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Abdulkadir D. yönetimindeki motosiklet ile Yasin Y. (28) idaresindeki 16 BIK 064 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdulkadir D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Eray M. (28) yaralandı. Yaralanmasına rağmen motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralı sürücü Abdulkadir D. ile yolcu Eray M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Abdulkadir D.'nin 1,50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 110 bin TL idari para cezası uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.