Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Orhangazi ilçesinde sabit yol uygulaması, hareketli denetim ve umuma açık yerlere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 60 polisin katıldığı uygulamada 920 kişinin UYAP sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, yaralama suçundan adli para cezası nedeniyle aranan 1 şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Uygulama kapsamında ayrıca 327 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 24 araç sürücüsüne toplam 56 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.