Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Ü. yönetimindeki 16 BKK 172 plakalı otomobil, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Fahriye K. (58)'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Fahriye K., tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ