Tekirdağ’ın Malkara yolu üzerinde devrilen tırdan refüje savrulan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 34 SM 3173 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü camdan orta refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.