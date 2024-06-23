Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların İstanbul’a dönüşü devam ederken, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağında trafik ışıklarından dolayı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için tatil beldelerine akın eden vatandaşların geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Dönüş planını tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağındaki trafik ışıklandırması sebebiyle yaklaşık 1,5-2 kilometre arası yoğunluk oluşturdu. Sürücülerin oluşturduğu araç kuyrukları kilometreleri bulurken, polis ve jandarmaya bağlı trafik ekipleri herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına şehir giriş çıkışları ve kavşaklarda önlem aldı.