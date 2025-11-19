Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan DSİ 113. Şube Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi D.K. ile S.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. S.A., üzerindeki silahla D.K.’ya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan güvenlik görevlisi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan S.A. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı güvenlik görevlisinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.