Edinilen bilgiye göre Hamidiye mahallesi Pazar sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan çocuk ve kediler olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde kalbi duran 2 kediye kalp masajı yapıp oksijen verdiler. Dumandan etkilenen çocuk ve kediler tedavi altına alındı.

Yangında mahsur kalan 5 kediden 2’si canlı kurtarılırken, diğer 2 kedi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler mahsur kalan 5. kediyi arıyor. Kedilerinin öldüğünü öğrenen ev sahibi Vildan Hasdemir ise, gözyaşları döktü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.