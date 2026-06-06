Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Malkara ilçesine bağlı Karacahalil Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen saha çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, işletmenin mevcut durumu, üretim kapasitesi, hayvan varlığı ve yürütülen hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alındı. İşletme yetkilileriyle bir araya gelen Aksoy, üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyerek sektörde karşılaşılan sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık desteklemeleri, üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, hayvan sağlığı hizmetleri ve verimliliğin artırılmasına ilişkin projeler hakkında bilgi veren Aksoy, sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekti.

Hayvancılık sektörünün hem gıda arz güvenliği hem de kırsal kalkınma açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Aksoy, üreticilerin daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için bakanlık desteklerinin devam ettiğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada üreticilerle sürekli iletişim halinde olduğunu vurgulayan Aksoy, üretimin devamlılığının sağlanması, hayvansal üretimde verim ve kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.