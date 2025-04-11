Tekirdağ’da su yönetiminde koordinasyonun artırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya su yönetiminden sorumlu kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Türkmendağ tarafından kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantının devamında; havza ölçekli yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirlerin gerçekleşme durumu, Ulusal Su Verimliliği Planı ve İl Su Verimliliği Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. İçme-kullanma suyu havzalarının korunmasına yönelik uygulama planlarının il düzeyindeki mevcut durumu da değerlendirildi.

Ayrıca içme suyu arıtma tesislerinin genel durumu, içme suyu kalitesi, şebeke kayıpları ve bu durumların insan sağlığına etkileri ile ilgili teknik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, çevresel altyapı yatırımları ve modernizasyon projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının son bölümünde ise Tekirdağ genelinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler masaya yatırıldı. Özellikle kış aylarında yaşanan ani yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın riskine karşı alınması gereken önlemler istişare edildi.