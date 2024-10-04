Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Eylül-02 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, aranan 156 kişi yakalandı. Bu kişilerden 61’i tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 26 Eylül - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda, toplam 156 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 61’i tutuklandı.

Operasyonlar, il genelinde titizlikle yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Suçları kesinleşmiş ve uzun süredir firari olan bu şahıslar, adaletin karşısına çıkarılarak yargı süreçlerine sevk edildiler.