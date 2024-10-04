Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Hayvanları Koruma Haftası kapsamında Kardelen Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Minikler veteriner hekim tarafından, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı hakkında bilgiler alan öğrenciler, ameliyathane malzemelerini tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında hayvanlara mama vererek onları yakından inceleyen minikler, doğa ve hayvan sevgisi üzerine değerli bir deneyim yaşadılar. Osmaneli Belediye Başkanı Torun; “Çocuklarımızın hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazanmasını önemsiyor, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.