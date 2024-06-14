Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İkindiden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan kaçan vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali için sahil dolgu alanına kurulan alışveriş çadırlarına ve ağaç altına sığındı.

Şiddetli yağmur nedeniyle seyyar satıcılar zor anlar yaşarken, festival için kurulan çadırlarda satış yapan esnaf da etkilendi. Festival alanındaki esnaf, yağışın kesilmesiyle yağmur sularını temizledi.