Letonya’nın başkenti Riga’da yer alan Arena Riga’da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi beşiyle başladı. Estonya ise Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Artur Konontsuk ve Kristian Kullamae beşiyle parkede yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13’lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine oranla üstün oyununu devam ettiren Türkiye, soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden 84-64’lük skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya’da ise Kristian Kullamae’nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu’ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15’te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Josip Jurcevic

Estonya: Henri Drell 8, Mart Rosenthal 1, Sander Raieste, Kaspar Treier 8, Mikk Jurkatamm 2, Matthias Tass 9, Kregor Hermet 12, Janari Joesaar 2, Joonas Riismaa 2, Artur Konontsuk 4, Kristian Kullamae 16

Başantrenör: Heiko Rannula

Türkiye: Shane Larkin 7, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı, Cedi Osman 11, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz 5, Alperen Şengün 21, Ercan Osmani 14, Adem Bona 12, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 4, Ömer Faruk Yurtseven 1

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-13 (Türkiye lehine)

Devre: 46-27 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 65-49 (Türkiye lehine)