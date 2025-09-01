ESKİŞEHİR (İGFA) - Etkinlik, gün batımından önce çocuklara özel olarak hazırlanan uçak maketi atölyesi ve çeşitli bilimsel etkinliklerle başladı. Minik kaşifler, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar. Sabancı Uzay Evi ve Eskişehir astronomi topluluğu eğitmenleri büyüklerle bilimsel sohbetler ve interaktif sunumlar yaparken Güneş gözlemi ve gökyüzü gözlemlerine hazırlık yaptılar.

Gözlemler ise güneş teleskobuyla başladı. Katılımcılar, önce Güneş’i detaylıca inceleme şansı buldu, ardından gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde Ay’ı teleskoplarla gözlemledi. Samanyolu, yıldız kümeleri ve gezegenler üzerine yapılan sohbetler geceye ayrı bir renk kattı. Astronomi sohbetlerinin ardından katılımcılar Satürn gezegenini teleskoplarla gözlemleme fırsatı buldular.

Geceye katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, “Geçen yıl birincisini gerçekleştirmiştik, bu yıl ikincisine ev sahipliği yapıyoruz. Biraz önce ben de gözlem yapma fırsatı buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce’ye ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.” dedi.

Vatandaşlar da etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Çok güzel bir akşam yaşadık. Uzayı bu kadar yakından görmek tarifsiz bir his. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Bir vatandaş ise heyecanını paylaşarak, “Bugünü üç kelimeyle tarif edecek olsak muhteşem, sıra dışı ve etkileyici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Gece Gözlem etkinliği, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü Çifteler ilçesinde gerçekleşecek.