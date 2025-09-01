ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, hayata geçirdiği halkçı projelerden olan Kent Lokantaları ziyaretçi akınına uğruyor. Kent Lokantalarına giden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde ilk olarak Kepez ilçesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde ikinci olaraksa Güneş Mahallesi’nde hizmete açtığı Kent Lokantaları, vatandaşın büyük beğenisini topladı. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde gerçekleştirilen halkçı projelerden olan Kent Lokantası’na gelen vatandaşlar, zorlu ekonomik şartlar altında uygun fiyatlı yemeğe ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.